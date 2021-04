Corona-Shutdown in Stormarn : Polizei kündigt Kontrollen der Ausgangsbeschränkungen mit Hundertschaft an

Die Polizei hat angekündigt, die Ausgangsbeschränkungen in Stormarn und Herzogtum-Lauenburg zu kontrollieren.

Bad Oldesloe | Nur noch ein Spaziergang oder die Joggingrunde allein, berufliche Gründe oder ein Notfall erlauben ab heute, 24. April ab 22 Uhr, dass man sich noch in der Öffentlichkeit bewegt. Spazieren und Joggen ist dann auch ab Mitternacht verboten. Weiterlesen: Diese Regeln gelten am Sonnabend in Stormarn Ausgangsbeschränkungen gelten ab 22 Uhr Dies...

