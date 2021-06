Polizei sucht Zeugen : Motorradfahrer flüchtet in Wesenberg vor Polizeikontrolle

Die Verfolgung des viel zu schnellen Kradfahrers erstreckt sich im Verlauf der Redderschmiede bis zum Wohngebiet Stubbendorf in Richtung Wesenberger Weg. Doch plötzlich stoppt der Biker von sich aus.

15. Juni 2021, 15:20 Uhr

Wesenberg | Sonntagnachmittag, 13. Juni, gegen 17 Uhr in Wesenberg: Einer Streifenwagenbesatzung kommt ein Motorrad mit abgebrochenem Kennzeichen in der Redderschmiede komisch vor. Sie will daraufhin den Biker kontrollieren. Doch der macht sich auf seiner Maschine flugs aus dem Staub.

Die Verfolgung des viel zu schnellen Kradfahrers erstreckt sich im Verlauf der Redderschmiede bis zum Wohngebiet Stubbendorf in Richtung Wesenberger Weg, teilt die Polizei mit. Doch plötzlich stoppt der 21-jährige Husqvarna-Fahrer von sich aus.

Zeugen und Betroffene bitte melden!

Weil der Motorradfahrer auf der Flucht Fußgänger und Radfahrer gefährdet oder behindert haben könnte, werden Zeugen und mögliche Betroffene gebeten, sich unter der Rufnummer (04531) 1706-0 beim Polizei- Autobahnrevier Bad Oldesloe zu melden. Das hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Motorradfahrer kommt aus dem Ratzeburger Umland und muss sich jetzt wegen des Verdachts, sein Fahrzeug mit nicht angepasster Geschwindigkeit, grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt zu haben, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, verantworten müssen. Führerschein und Krad wurden beschlagnahmt.