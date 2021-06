Großeinsatz in Geesthacht : Polizei umstellt Monteursunterkunft: Gesundheitsamt setzt Quarantäne-Anordnung durch

Weil zwei infizierte Monteure in einer Unterkunft in der Charlottenburger Straße auf engstem Raum mit vielen anderen Menschen leben, wurde das gesamte Gebäude unter Quarantäne gestellt.

Geesthacht | Polizisten haben mit einem Großaufgebot am Freitagmorgen in Geesthacht den Einsatz des Gesundheitsamtes zur Anordnung von Corona-Schutzmaßnahmen durchgesetzt. Betroffen war ein Objekt an der Charlottenburger Straße im Düneberger Industriegebiet, in dem etwa 30 Menschen in einer sogenannten Monteursunterkunft untergebracht sind. Bei mindestens zwei ...

