Tankstellenüberfall Barsbüttel : Bedrohter Mitarbeiter weigert sich, Kriminellem Geld auszuhändigen

Die Polizei hat nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Barsbüttel neue Details bekanntgegeben, weshalb der Täter ohne Beute fliehen musste.

Barsbüttel | Nachdem ein 19-jähriger Hamburger am Samstag, 15. Januar, eine Tankstelle in Barsbüttel überfiel, hat die Polizei nun neue Details veröffentlicht. Der junge Mann aus der Hansestadt habe gegen 19 Uhr die Aral-Tankstelle in der Hauptstraße in Barsbüttel betreten, erklärt Polizeisprecherin Sandra Kilian von der Polizeidirektion Ratzeburg. 19-Jährig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.