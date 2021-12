Einbruch in Stapelfeld : Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu einem weißen Transporter

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hofft nach dem Einbruch in Stapelfeld auf Zeugenhinweise. Im Fokus ist ein weißer Transporter.

Ahrensburg | Kamen die Täter in einem weißen Transporter? Nach einem Einbruch am Dienstag, 21. Dezember, im Stellauer Kirchenweg in Stapelfeld sieht es für die Ermittler so aus, als könnte das eine Möglichkeit sein. Der Einbruch in das Einfamilienhaus muss nach den bisherigen Erkenntnissen zwischen 13.15 und 14.25 Uhr stattgefunden haben. Fenster eingeschlag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.