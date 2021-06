Polizei sucht Zeugen : BMW xDrive von Privatgrundstück in Bargteheide gestohlen

Wie man in das Fahrzeug, das über ein Keyless-Go-System verfügt, gelangte und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der Wert des BMW beträgt etwa 35.000 Euro.

Avatar_shz von Volker Stolten

24. Juni 2021, 10:49 Uhr

Bargteheide | Ein Bargteheider ist sein Fahrzeug los. Das wurde ihm Mittwoch, 23. Juni, zwischen Mitternacht und 7.40 Uhr von einem frei zugänglichen Privatgrundstück in der Alten Landstraße gestohlen. Dabei handelt es sich um einen schwarzen BMW xDrive.

Fahrzeug mit Keyless-Go-System ausgestattet

Wie man in das Fahrzeug gelangte und es anschließend starten konnte, ist unbekannt. Der BMW verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go-System. Dem Autobesitzer entstand ein Schaden von etwa 35.000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Alten Landstraße in Bargteheide aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Rufnummer (04541) 809-0.