Polizei sucht Zeugen : Autoknacker in Ahrensburg unterwegs

Mehrere Autos wurden in Ahrensburg aufgebrochen. Die Marken Mercedes, BMW und Renault waren besonders beliebt bei den unbekannten Täter, die nun von der Polizei gesucht werden.

Avatar_shz von Susanne Link und ots

06. September 2021, 11:24 Uhr

Ahrensburg | Scheibe einschlagen, Autoteile demontieren und weg: Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche in Ahrensburg mehrere Autos aufgebrochen und teilweise Fahrzeugteile gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Autoknacker interessieren sich für Mercedes, BMW und Renault

„In acht Fällen kam es zum Aufbruch des Pkw, teilweise auch mit Diebstählen von Fahrzeugteilen. In sechs Fällen wurden Fahrzeugteile demontiert“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.

Die Taten ereigneten sich von Donnerstag, 2. September, 19 Uhr, bis Freitag, 3. September, 7.45 Uhr in Ahrensburg. Aufgebrochen wurden laut Polizei Fahrzeuge der Marken Mercedes, BMW und Renault in den Straßen Gartenholz, Syltring und An der Strusbek

In einigen Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Bei anderen Fahrzeugen ist die Vorgehensweise nach derzeitigem Ermittlungstand unbekannt. Polizeisprecherin Sandra Kilian

„In einigen Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Bei anderen Fahrzeugen ist die Vorgehensweise nach derzeitigem Ermittlungstand unbekannt“, sagt Kilian.

Bei den betroffenen Pkw seien die Fahrerairbags aus den Lenkrädern oder die Lenkräder samt Airbags fachmännisch ausgebaut worden. Abgesehen hätten es die Täter zudem auch auf Außenspiegelgläser und Frontradarsensoren.

„An zwei Fahrzeugen der Marke Renault wurden die Dieselpartikelfilter abmontiert und entwendet“, sagt die Polizeisprecherin. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Schadens stehe noch nicht fest.



Polizei sucht Zeugen

Wer die Taten beobachtet hat oder Aussagen zu den Pkw-Aufbrüchen machen kann, wird von der Polizei gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu wenden.