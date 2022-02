Polizei sucht Zeugen : Kriminelle stehlen Autoteile in Reinbek

Im Ortsbereich Ohe, im Lerchenweg, im Amselstieg, im Müssenredder, in der Straße Finkenkoppel sowie in der Große Straße, haben die bislang unbekannten Täter zugeschlagen.

Reinbek | Kriminelle waren laut Polizei in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, 24. Februar, in Reinbek unterwegs und entwendeten Außenspiegelgläser sowie Abstandssensoren von Fahrzeugen. Neun Autos der Marken Audi und BMW betroffen Im Ortsbereich Ohe, im Lerchenweg, im Amselstieg, im Müssenredder, in der Straße Finkenkoppel sowie in der Große Straße, h...

