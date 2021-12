Mit 1,66 Promille am Steuer : Betrunkener Autofahrer wird bei Kontrolle in Lauenburg aggressiv

Der 28-Jährige aus Wentorf und seine beiden Beifahrer reagierten uneinsichtig auf die Kontrolle. Blaulicht und Anhaltezeichen hatte der Fiat-Fahrer zunächst sogar komplett ignoriert.

Lauenburg | Aggressiv, uneinsichtig und betrunken – so verhielten sich laut Polizei ein 28-Jähriger Autofahrer aus Wentorf bei Hamburg sowie seine beiden Mitfahrer aus Oldenburg (25) und Wilhelmshaven(18). Das Trio war in der Nacht von Montag auf Dienstag, 7. Dezember, in Lauenburg mit einem Fiat Ducato in eine Kontrolle geraten. 28-Jähriger reagiert nicht ...

