350-Tonnen-Trafo an Bord : Polizei stoppt Schwertransport auf dem Weg nach Oststeinbek

Vier Trafos für ein Umspannwerk: Was sich wie ein Filmtitel anhört, hat tatsächlich das Zeug zum Roadmovie. Der kolossale Schwertransport von Lauenburg nach Oststeinbek kommt kaum voran.

Schnakenbek | 75 Meter lang, knapp fünf Meter breit: Ein Schwertransport für Transformatoren hat sich in der Nacht zum Mittwoch langsam auf den Weg von Lauenburg zum Umspannwerk in Oststeinbek gemacht. Doch es ist eine Reise mit Hindernissen. Der Transport der vier bis zu 373 Tonnen schweren Transformatoren aus Bad Honnef per Schiff nach Lauenburg und von dort ü...

