Unsichere Fahrweise in Trittau : Polizei stoppt 43-jährige Autofahrerin mit 2,27 Promille

Die Polizei beendete in Trittau eine Trunkenheitsfahrt einer 43-jährigen Seat-Fahrerin. Der Alkoholtest brachte am Nachmittag 2,27 Promille zum Vorschein.

Trittau | Bereits am Donnerstagnachmittag, 9. Dezember, ereignete sich in Trittau eine Trunkenheitsfahrt. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gegen 15.30 Uhr einen Seat Arosa mit Oldesloer Kennzeichen, der von einer Autofahrerin von Großensee nach Trittau unsicher geführt und auch der Gegenverkehr in Gefahr gebracht wurde. Polizei stoppt 43-Jährige in...

