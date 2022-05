Hausfassade beschädigt : Polizei schließt Brandstiftung nach Feuer in Bad Oldesloe nicht aus

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hofft auf Zeugenhinweise nach einem verdächtigen Feuer im Ahornkamp, bei dem der Brand einer Mülltonne auf eine Doppelhausfassade übergriff.

Bad Oldesloe | Entzündete jemand am Sonntagabend, 29. Mai, mutwillig eine Altpapiertonne auf einem Privatgrundstück in Bad Oldesloe? Die Kriminalpolizei kann das nach einem Feuer an einem Doppelhaus im Ahornkamp zumindest nicht ausschließen. Erheblicher Sachschaden an Fassade und Dach entstanden Gegen 20.30 Uhr hatte ein Zeuge die Flammen entdeckt und die Haus...

