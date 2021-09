Nachbarn liefern Hinweis : Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher in Ahrensburg fest

Aufmerksame Nachbarn entdeckten verdächtige Personen auf einem Grundstück im Waldemar-Bonsels-Weg. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf – ein Tatverdächtiger entwischte.

von Susanne Link

23. September 2021, 12:39 Uhr

Ahrensburg | Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Waldemar-Bonsels-Weg in Ahrensburg konnte einer der mutmaßlichen Täter am Mittwoch, 22. September, festgenommen werden. „Ein zweiter Tatverdächtiger konnte unerkannt flüchten“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Nachbarn bemerkten die verdächtigen Personen

Die zwei mutmaßlichen Täter dringen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein. Aufmerksame Nachbarn bemerkten die verdächtigen Personen auf dem Grundstück und alarmierten daraufhin die Polizei.

„Die kurz darauf eingetroffenen Beamten nahmen die Verfolgung der dunkel gekleideten flüchtenden Täter auf. Dank weiterer aufmerksamer Zeugen konnte ein Tatverdächtiger in der Nähe der Bahnschienen in der Hamburger Straße in Ahrensburg festgenommen werden“, sagt Fischer.

Der 26-jährige Mann werde laut Staatsanwaltschaft Lübeck im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt. „Gegen ihn liegen zwei Haftbefehle aus Baden-Württemberg vor“, sagt Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Polizei sucht Zeugen

Ob die Täter etwas gestohlen haben und wenn ja, in welcher Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch, 22. September, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 23 Uhr in Ahrensburg im Bereich der Straßen Waldemar-Bonsels-Weg, Ohlendamm und Am neuen Teich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102)-8090 entgegen.