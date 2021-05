Trittau Hahnheide : Entlaufener Jungbulle beschädigt Streifenwagen und rammt Radfahrer

Junges Rind entflieht in Stormarn und greift Polizisten, eine Mutter und Radfahrer an. Am Ende wird es erschossen.

Trittau | Nachdem in der vergangenen Woche bereits eine Stormarner Kuh entlaufen war und Hamburg-Billstedt unsicher machte, ist am Sonnabend, 8. Mai, erneut ein Rind entflohen und hat Polizei und Anwohner in Atem gehalten. Weiterlesen: Kuh randaliert in Hamburg Dieses Mal waren es Spaziergänger im Waldgebiet Hahnheide (Gemeinde Trittau), die einen freilau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.