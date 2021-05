Hinweise auf Brandstiftung : Oldesloer Polizei sucht Zeugen nach Feuer im Bahnhofs-Parkhaus

Die Polizei hat nach dem Feuer im Parkhaus am Bad Oldesloer Bahnhof erste Hinweise auf Brandstiftung.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

11. Mai 2021, 14:11 Uhr

Bad Oldesloe | Nachdem in der Nacht auf Dienstag,11. Mai, drei Pkw in der Käthe-Kollwitz-Straße in Bad Oldesloe ausbrannten, sucht die Polizei jetzt Zeugen des Geschehens.

Weiterlesen: Drei Pkw bei Feuer im Parkhaus ausgebrannt

Denn laut der Ermittler gebe es erste Hinweise auf eine Brandstiftung. Diesen geht jetzt die Kripo Bad Oldesloe nach.

Erhebliche Schäden am Parkhaus

Auf der unteren Parkebene des Bahnhof-Parkhaus standen gegen 1 Uhr in der Nacht auf Dienstag ein Trabant, ein VW Touran und ein Audi TT in Flammen. Der entstandene Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Hinzu kommen erhebliche Schäden am Parkhaus selbst. Hier ist die Schadenshöhe laut der Ermittler noch nicht bekannt.

RTN, Peter Wüst

Wie die Polizei am Dienstag bekanntgab, waren die Löscharbeiten nicht nur durch die starke Rauchentwicklung besonders herausfordern und gefährlich. Es bestand die Gefahr explodierender Gastanks. Diese ließen Druck ab und es kam zu hohen Stichflammen, so Polizei Sandra Kilian.

Zeugenaufruf

Die Kripo fragt daher jetzt: „Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Wer hat vor und während des Feuers verdächtige Personen in der Nähe des Parkhauses gesehen?“

Hinweise nimmt das Polizeirevier und die Kriminalpolizei Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-0 entgegen.