Polizei ermittelt : Mercedes auf Parkplatz in Reinbek ausgebrannt

Brandstiftung kann nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nicht ausgeschlossen werden.

Reinbek | In der Nacht auf Dienstag, 13. Juli, ist ein Mercedes-Kombi in der Straße Eichenbusch in Reinbek komplett ausgebrannt. Das Fahrzeug war auf dem Parkstreifen vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und nahm am Brandort ihre Ermittlungen auf. Einsatz für die Feuerwehr kurz nach 2 Uhr Kurz nach zw...

