Zeugen gesucht : Hochwertige Werkzeuge von Baustelle in Elmenhorst gestohlen

Die Kriminellen fuhren die Werkzeuge mit einem Radlader von der Baustelle in den Ilker Weg. Dort ließen sie das Fahrzeug zurück.

Elmenhorst | Bauarbeiter in Elmenhorst sind Opfer dreister Diebe geworden. Denn zwischen dem 12. und 13. November wurden ihnen auf einer Baustelle in der Jersbeker Straße Werkzeuge entwendet. Der Diebstahl muss zwischen 15.30 Uhr am 12. und 7.15 Uhr am 13. November über die Bühne gegangen sein, wie die Polizei mitteilt. Werkzeugkiste gewaltsam geöffnet Na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.