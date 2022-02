Mysterium um wertvolle Katzen : Polizei ermittelt: Wer setzte in Reinbek 17 Norwegische Waldkatzen aus?

Es handelt sich um zwölf Babykatzen und fünf erwachsene Tiere, die seit Anfang 2022 in und um Reinbek ausgesetzt wurden. Hat ein illegaler Züchter seine Zucht aufgelöst? Die Kriminalpolizei ermittelt.

Reinbek | Ein Katzenrätsel beschäftigt die Kriminalpolizei in Reinbek. Denn seit dem Januar 2022 wurden im Bereich der Stadt in Stormarns Süden 17 norwegische Waldkatzen ausgesetzt. Das ist auch daher verwunderlich, weil diese Tiere jeweils einen Verkaufswert von 800 Euro haben. Hat hier also ein illegaler Züchter seine Zucht heimlich aufgelöst und die Tiere...

