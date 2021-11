Größere Verkehrskontrolle : Polizei entdeckt in Lauenburg Drogen und gefälschte Führerscheine

Bei einer siebenstündigen Kontrolle der Polizei in Lauenburg wurden diverse Ordnungswidrikeiten festgestellt sowie gefälschte Führerscheind und Drogen sichergestellt.

Lauenburg | Am Mittwoch, 3. November, führten Beamte der Polizeistation Lauenburg in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr Verkehrskontrollen in Lauenburg durch. 20 Ordnungswidrigkeiten in sieben Stunden festgestellt In diesen sieben Stunden konnten insgesamt 20 Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Dabei handelte es sich vor allem um Gurt- und Handyverstöße, w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.