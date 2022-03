Start in die Campingsaison : Polizei bietet kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile an

Am 26. März bietet die Autobahnpolizei an der Anschlussstelle Talkau in Elmenhorst eine kostenlose Wiegeaktion für Camping-Wohnmobile an.

Talkau/Elmenhorst | Das Gewicht eines Wohnmobils kann bei der Sicherheit im Straßenverkehr wortwörtlich ins Gewicht fallen. Denn je nachdem wie schwer die rollende Unterkunft auf vier Rädern ist, verändert sich das Fahrverhalten. Die Autobahnpolizei bietet daher gemeinsam mit Präventionsbeamten pünktlich zum Start der Campingsaison eine Wiegeaktion an. Diese findet am...

