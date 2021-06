Die Polizei warnt : Hund aus überhitztem Auto in Lauenburg gerettet

Polizeibeamte schlugen Fenster des Fahrzeugs ein und gaben das Tier vorsorglich in die Obhut des Ordnungsamtes. Der Hundehalter war nicht ausfindig zu machen.

Lauenburg | Das grenzt schon an Tierquälerei: Ein Hundehalter aus Elmshorn hat seinen Vierbeiner mehr als zwei Stunden lang in der prallen Sonne und bei weiter steigenden Außentemperaturen im Fahrzeug gelassen. Alle Fenster waren geschlossen. Passiert Mittwochvormittag, 16. Juni, in der Elbstraße in Lauenburg. Gott sei Dank wurde ein Passant auf den Vorfall aufme...

