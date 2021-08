Zeugen gesucht : Polizei hofft auf Hinweise nach Strohballen-Brand in Barsbüttel

Bis tief in die Nacht löschten Feuerwehren in Barsbüttel 42 Strohballen. Die Brandursache ist noch unklar.

Patrick Niemeier

02. August 2021, 13:54 Uhr

Barsbüttel | Insgesamt 42 Heuballen standen am späten Sonntagabend in Barsbüttel in Flammen. Als die Feuerwehren und die Polizei nach der Alarmierung um 21.50 Uhr vor Ort eintrafen, brannten sie bereits in voller Ausdehnung.

Die vier eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren mussten bis 3.15 Uhr in der Nacht Löscharbeiten durchführen. Der Sachschaden wird auf ungefähr 2000 Euro geschätzt.

Bereits in vergangenen Jahr war es in der Region zu mehreren Strohballenbränden gekommen, bei denen der Verdacht der Brandstiftung bestand.



Kripo Reinbek hofft auf Zeugenhinweise

Wie der aktuelle Brand zustande kam, ist noch vollkommen unklar. Die Polizei hofft daher auf Zeugenhinweise. Die Ermittlungen der Kripo Reinbek laufen.

Wer Hinweise zu dem Feuer geben kann, soll sich unter (040) - 7277070 bei der Kripo Reinbek melden.