Vortrag im Peter-Rantzau-Haus : Trixi Lange-Hitzbleck berichtet in Ahernsburg über ihre Polarreisen

Die Polarexpertin Trixi Lange-Hitzbleck berichtet im Peter-Rantzau-Haus über ihre Reisen in die Arktis.

Ahrensburg | In einem reich bebilderten Vortrag nimmt die Polarexpertin Trixi Lange-Hitzbleck Zuschauer am 20 Mai ab 19 Uhr mit auf eine Reise durch die Nordwest-Passage im Atlantischen Ozean. Die Reise folgt den Spuren von Roald Amundsen von Tromsö bis nach Nome. Vortrag über Menschen in der hohen Arktis Der Vortrag handelt von den Menschen der hohen Ark...

