Beschluss im Planungsausschuss : Einstimmiges Votum für breitere Gehwege in Bargteheide

Für mindestens 2,50 Meter breite Gehwege an allen neu gebauten Straßen in Bargteheide gab der Ausschuss für Planung und Verkehr jetzt grünes Licht.

Bargteheide | Die Gehwege an allen neu gebauten Straßen in Bargteheide sollen künftig mindestens 2,50 Meter breit sein. Das beschloss jetzt der Ausschuss für Planung und Verkehr auf Antrag der CDU. Auch ein Ergänzungsantrag der Grünen erhielt eine einstimmige Mehrheit. Danach sollen bei zukünftigen Bauplanungen die Gehwege so geplant werden, dass sie eine geringe N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.