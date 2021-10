Zeugen in Ammersbek gesucht : Pkw-Fahrer löst Auffahrunfall aus und fährt einfach weiter

Die Polizei bittet darum, dass sich der Fahrer bei der Polizei in Ammersbek meldet. Auch Zeugen des Vorfalls auf der L225 werden gesucht.

Ammersbek | Nach einem Unfall auf einer Kreuzung der Landesstraße 225 in Ammersbek wird jetzt ein beteiligter Pkw beziehungsweise dessen Fahrer oder Fahrerin gesucht. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 28. Oktober, im Bereich Alte Landstraße, „Zu den Tannen“ und Schäferdresch. Eine 40-jährige Suzuki-Fahrerin sowie ein 65-Jähriger in seine...

