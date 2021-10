Unfall in Barsbüttel : Pkw-Fahrer auf Ortsumgehung verletzt

Der Wagen rutschte in der Nacht zu Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache in den Graben.

Barsbüttel | Bei einem Verkehrsunfall ist in der Nacht zu Donnerstag (14. Oktober) in Bargteheide ein Mann verletzt worden. Nach ersten Angaben war er gegen 3 Uhr auf der Ortsumgehungsstraße Am Bondenholz auf dem Weg von Hamburg nach Barsbüttel aus noch unklarer Ursache in den Graben geraten. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert...

