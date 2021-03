Mensabetreiber in Bad Oldesloe : „In unseren Mensen wird niemals ein Kind ohne Essen nach Hause gehen“

Eine Diskussion in Bad Oldesloe ließ den falschen Eindruck enstehen, Kindern würden vom Mensa-Essen ausgeschlossen.

Bad Oldesloe | Wenn Timo Skudlarz über die Versorgung der Kindern in den Bad Oldesloer Schulmensen spricht, merkt man schnell, dass er in seinem Element ist. Es ist echte Begeisterung zu spüren. „Natürlich könnte ich was anderes machen, ein Restaurant oder so. Aber ich finde es eine tolle Herausforderung, Kinder mit frischem, gesunden Essen zu versorgen“, sagt der P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.