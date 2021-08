Pflegeheim-Bewohner behandelt : Wieder brannte eine Mikrowelle in der Stadtresidenz Ahrensburg

Innerhalb von zwei Tagen lösen Mikrowellen im Ahrensburger Seniorenpflegeheim Stadtresidenz Feuerwehreinsätze aus. Drei Bewohner müssen behandelt werden.

Ahrensburg | Ein technischer Defekt an einer Mikrowelle hat am Sonntagmittag, 29. August, für eine leichte Verrauchung in einer Küche gesorgt. Daraufhin hatte die Brandmeldeanlage im Seniorenpflegeheim Stadtresidenz in Ahrensburg ausgelöst. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr hatte ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Mikrowelle stro...

