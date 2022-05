Nach der Wahl ab in die Stadt : Pflasterart-Festival und verkaufsoffene Sonntage in Stormarn

Am 8. Mai, ist nicht nur Muttertag, Landtagswahl sowie Bürgermeister(innen)wahl in Bad Oldesloe und Bargteheide, sondern auch verkaufsoffener Sonntag. In Bad Oldesloe kehrt außerdem das Pflasterartfestival zurück.

Bad Oldesloe/Bargteheide | Auftritte von Artisten und Clowns in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.