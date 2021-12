Einsatz auf Koppel : Pferd rutscht in Hamburg-Moorwerder in einen Wassergraben

Landwirte und weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um das Tier mit vereinten Kräften, sowie mit Hilfe von Schläuchen, Holzpaletten und einem Traktor aus dem Wasser zu ziehen.

Hamburg-Moorwerder | Eine Pferderettung hat am Mittwochvormittag die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Landwirte in Hamburg-Moorwerder auf Trab gehalten. Ein ehemaliger Feuerwehrmann hatte an einer Koppel am Moorwerder Hauptdeich das hilflose Pferd entdeckt und die Feuerwehr informiert. Der 86-Jährige rannte zum Graben und hielt bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ...

