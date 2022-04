Corona-Regeln in Kliniken : Patienten in Bad Oldesloe und Reinbek dürfen wieder Besuch empfangen

Die Zeiten des strikten Besuchsverbots in den Kliniken in Bad Oldesloe und Reinbek sind mit den Corona-Lockerungen aufgehoben worden. Allerdings müssen weiterhin klare Regeln beachtet werden.

Bad Oldesloe/Reinbek | Gute Nachrichten für Menschen, die sich in Kliniken in Stormarn behandeln lassen müssen. Denn trotz relativ hoher Infektionszahlen sind die Corona-Regeln bekanntlich gerade gelockert worden. Darauf reagieren auch die Krankenhäuser und passen die Bedingungen für einen Besuch bei Erkrankten oder Verletzten an. Ab dem fünften Tag dürfen Patienten Besu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.