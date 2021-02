Anzeichen von Gewaltverbrechen : Frauenleiche an Feldweg in Tangstedt gefunden

Am Mittwochnachmittag haben Passanten in Tangstedt eine Frauenleiche gefunden. Es gibt Hinweise auf ein Verbrechen.

Tangstedt | An einem Feldweg in Tangstedt ist eine Frauenleiche gefunden worden. Das bestätigte mittlerweile die Polizei. Am Mittwochabend, 17. Februar, hatte es hierzu erste Gerüchte, aber zunächst noch keine Bestätigung seitens der Behörden gegeben. Lebloser K...

