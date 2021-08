Nach Großfeuer in Delingsdorf : Kontaminierte Parkplätze und Kita-Gelände gesperrt

Nach dem Brand eines historischen, landwirtschaftlichen Gebäudes in Delingsdorf sind Parkplätze und Wege gegenüber des Brandortes gesperrt worden.

Delingsdorf | Nachdem am Freitagabend, 30. Juli, in Delingsdorf ein altes Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert an der Lübecker Straße in Brand geraten war, flogen Trümmerteile und Rußrückstände auch in die direkte Umgebung. Da das Dach mit Eternitplatten gedeckt war, könnten Trümmerteile gesundheitsgefährdend sein. Zuwegungen und Kitaparkplätze gesperrt Das hat...

