Corona-Zahlen aktuell : Pandemie-Rekorde: Infektionen in Stormarn steigen explosionartig an

Noch nie gab es mehr Corona-Infektionen an einem Tag oder einen höheren Inzidenzwert im Kreis Stormarn als am Mittwoch, 19. Januar.

Bad Oldesloe | Einen so drastischen Anstieg der Corona-Fälle in Stormarn gab es in der gesamten Pandemie noch nicht. In nur 24 Stunden zählte das Gesundheitsamt des Kreises zwischen dem 18. und dem 19. Januar insgesamt 690 weitere bestätigte Infektionen mit dem Virus. Corona-Inzidenz steigt in Stormarn auf 838,6 Durch diesen geradezu explosionsartigen Anstieg ...

