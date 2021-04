Siek : Sven Hansen leitet neuen Grünen Ortsverband in der Gemeinde

Ein neuer Ortsverband der Grünen wurde im Amt Siek im Kreis Stormarn gegründet.

Siek | Bündnis 90 /Die Grünen nehmen Fahrt auf. Nachdem in der vergangenen Woche die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gekürt wurde, gibt es nun auch im Kreis Stormarn einen neuen Ortsverband der Grünen. Im Amt Siek wurde am vergangenen Sonnabend, 24. April, der 12. Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Stormarn gegründet. Gründung an frischer ...

