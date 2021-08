Opfer ins Gesicht geschlagen : Polizei in Schwarzenbek sucht Zeugen nach einem Raub

Erst fragte der Täter nach einer Zigarette, dann schlug er dem Opfer ins Gesicht, das bewusstlos zu Boden fiel. Mit Kleidung und Schmuck auf und davon.

Volker Stolten

16. August 2021, 13:55 Uhr

Schwarzenbek | Raubstraftat in den frühen Morgenstunden des Samstags, 14. August, in der Bahnunterführung der Compestraße in Schwarzenbek: Opfer war ein junger Mann aus Hamburg.



Bewusstlos zu Boden gegangen

Laut Polizei wurde ein 20-Jähriger zwischen 3.30 und 4 Uhr von einem Mann in der Bahnunterführung auf eine Zigarette angesprochen. Noch beim Heraussuchen des Glimmstengels schlug der Unbekannte dem Opfer ins Gesicht. Der ging bewusstlos zu Boden. Als der Hamburger leicht verletzt wieder zu sich kam, war der Täter mit einigen von ihm getragenen Kleidungs- und diversen Schmuckstücken längst verschwunden.

Wer kann Hinweise liefern?

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 23 Jahre alt und um die 180 Zentimeter groß. Er trug einen Kapuzenpullover und ein Cap. Die Kriminalpolizei in Geesthacht ermittelt und sucht mögliche Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Ruf (04152) 8003-0 entgegen.