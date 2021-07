Open-Air-Konzert in Jersbek : Die Welt des Musicals im Barockgarten

Sopranistin Andrea Chudak und die mobile Kurkapelle haben bei ihrem Auftritt im Jersbeker Barockgarten Welterfolge im Programm.

Jersbek | Ein Open-Air-Konzert der besonderen Art steht in der Reihe „Holsteiner Kultursommer“ am Sonnabend, 17. Juli, auf dem Programm. Dabei geben Melodien aus bekannten Musicals sprichwörtlich den Ton an. Der Konzertort ist kein geringerer als der Barockgarten Jersbek. Von Cats über Phantom der Oper bis hin zur West Side Story Dort an der Allee 16 erkl...

