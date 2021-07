Polizei erwischt Opel-Fahrerin : Mit gut drei Promille von Büchen nach Lauenburg

Aufmerksame Zeugin teilt der Polizei Opel-Fahrerin mit, die unsicher von Büchen nach Lauenburg unterwegs ist. Alkoholtest ergibt 3,06 Promille.

Büchen | Blau hinterm Steuer: Bereits am Freitag, 23. Juli, gegen 19.45 Uhr fiel einer aufmerksamen Zeugen eine scheinbar betrunkene Autofahrerin in Büchen auf. Sie rief die Polizei. 41-Jährige geriet in den Gegenverkehr Laut Ermittlern war eine 41-jährige Opel-Fahrerin aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg von Büchen Richtung Lauenburg unterwegs – allerding...

