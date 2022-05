Verkaufsoffener Sonntag : Kuriositäten in allen Formen und Farben beim Oldtimertreffen in Ahrensburg

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die Läden in der Innenstadt am Sonntag für Besucher geöffnet. Beim traditionellen Oldtimertreffen werden wieder viele alte Schmuckstücke ausgestellt.

Ahrensburg | In der Großen Straße in Ahrensburg dür...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.