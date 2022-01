Gedenken an Holocaust-Opfer : Oldesloer legen Rosen an Stolpersteinen in der Stadt nieder

Das Schicksal des Bad Oldesloer Zeugen Jehovas Horst Wöltje ist beispielhaft für die tödlichen Konsequenzen der rechtsfaschistischen Diktatur der Nationalsozialsten, die zum Holocaust und in den Zweiten Weltkrieg führte.

Bad Oldesloe | Die Rosen liegen im Nieselregen in der Bad Oldesloer Innenstadt. Sie umrahmen den „Stolperstein“ von Hans Wöltje – verstorben am 2. Juni 1942 im Konzentrationslager Dachau. Der Oldesloer Wöltje war ein Zeuge Jehovas, hielt trotz Verbots durch die Nationalsozialisten Gottesdienste ab und verweigerte den Dienst als Soldat. So war er, wie Millionen an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.