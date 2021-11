Corona-Interview mit Schüler : Oldesloer Rektor: „Schulschließung sollte das letzte Mittel sein“

Die Maskenpflicht an Schulen ist zurück. Das hat die Politik beschlossen. Ein Schüler des Theodor-Mommsen-Gymnasiums hat mit Schulleiter Henning Bergmann darüber gesprochen, was das im Alltag bedeutet.

Bad Oldesloe | Die Maske ist wieder da: Wie in ganz Schleswig-Holstein sind die Schüler und Lehrer des Theodor-Mommsen-Gymnasiums in Bad Oldesloe seit Montag wieder vermummt. Schüler Cedric Looks sprach für das Stormarner Tageblatt mit TMS-Schulleiter Henning Bergmann über die zurückgekehrte Maskenpflicht und die Coronapolitik der Schule. Was halten Sie von der w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.