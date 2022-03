Feuerwehren wählen : Oldesloer Gemeindewehrführer Olaf Klaus möchte Kreisbrandmeister werden

Olaf Klaus ist der einzige Kandidat bei der Wahl des Nachfolgers für Kreisbrandmeister Gerd Riemann, der von seinem Amt zurückgetreten war. Aufgrund der Corona-Situation erfolgt die Wahl in Etappen.

Bad Oldesloe | Wer wird der Nachfolger von Kreisbrandmeister Gerd Riemann ? Wer wird von den 168 Deligierten der Feuerwehren in Stormarn nominiert ? Diese Frage war offiziell bis Freitag, 11. März, offen. Olaf Klaus ist Gemeindewehrführer in Bad Oldesloe Mittlerweile ist bekannt, dass Olaf Klaus, Gemeindewehrfüher in Bad Oldesloe, der einzige Kandidat für das ...

