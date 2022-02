Lockerung der Corona-Regeln : Oldesloer Einzelhandel erleichtert über Wegfall der 2G-Regel

Ermöglicht werden die Lockerungsschritte durch die Geimpften. Denn die hohe Impfquote führe dazu, dass trotz hoher Infektionszahlen, das Gesundheitswesen nicht kollabiert sei. Wirtschaftsvereinigung Bad Oldesloe zeigt sich erleichtert.

Bad Oldesloe | Ab 9. Februar soll das Shoppen im Einzelhandel wieder überall für alle Menschen möglich sein. Einzige Einschränkung bleibt die weiter bestehenden Corona-Maskenpflicht. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag, 2. Februar, an. Aufatmen im Einzelhandel in Stormarn Bei den Einzelhändlern in Bad Oldesloe sorgt das für Aufatm...

