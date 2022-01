Rede beim Holocaust-Gedenken : Oldesloer Bürgerworthalterin betrachtet „Corona-Spaziergänge“ mit Sorge

Am Holocaust-Gedenktag wurde nicht nur der Millionen Opfer der rechtsfaschitischen Diktatur der Nationalsozialisten gedacht. Die Redner mahnten und warnten auch vor Querdenkern und den Corona-Spaziergängern.

Bad Oldesloe | Schlechtes Wetter und die Corona-Pandemie haben sie an diesem historischen Tag nicht aufgehalten. Mehr als 50 Menschen haben am internationalen Holocaust-Gedenktag, dem 27. Januar, in Bad Oldesloe den Toten des Nazi-Regimes gedacht. Am Mahnmal vor dem Bahnhof und den beiden Stolpersteinen am Kirchberg und in der Hindenburgstraße wurden Kundgebungen...

