Corona-Schutz ohne Termin : Impfaktionen in Ahrensburger Jugendzentrum und in Lütjensee

Ahrensburg/Lütjensee | Sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen, ist bald im Jugendtreff Hagen in Ahrensburg und in Lütjensee möglich. Wie die Ahrensburger Stadtverwaltung mitteilt, finden am Mittwoch, 12. Januar, und am Mittwoch, 26. Januar eine offene Impfaktionen im Jugendzentrum in der Hagener Allee 117 statt. Ausweis erforderlich, Impfpass erwünscht ...

