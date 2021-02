Barsbüttel : Dachstuhlbrand in Doppelhaus-Neubau

Wieso es zu dem Brandausbruch im Neubaugebiet in Barsbüttel kommen konnte, ist noch völlig rätselhaft.

Barsbüttel | Offene Flammen schlugen aus dem Dachstuhl und Rauch zog über die Brandstelle hinweg: In Barsbüttel geriet am Montag, 22. Februar, der Dachstuhl eines Doppelhauses in der Straße Zum Ehrenhain in Brand. Im Innen- und Außenangriff rückten Feuerwehrleute de...

