Zwischen Glinde und Reinbek : Hunderte Meter lange Ölspur auf der K80 in Stormarn

Eine Ölspur auf der K80 führte zum Einsatz für die Feuerwehren aus Glinde und Reinbek.

Glinde | Ein zunächst unbekannter Verursacher hat am Dienstagnachmittag eine mehrere hundert Meter lange Ölspur zwischen Reinbek und Glinde gelegt in Stormarn gelegt. Reinbeker und Glinder Feuerwehr im Einsatz Die Reinbeker Feuerwehrleute streuten die K 80 vom Waldweg in Richtung Hamburg bis zum Ende der Bushaltestelle in der Hamburger Straße. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.