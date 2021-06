Öffentlichkeitsfahndung : Wer kennt diesen Mann, wer hat das Mountainbike gesehen?

Die Polizei bittet im Fall eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus in Wohltorf im Kreis Herzogtum Lauenburg um Hinweise zum Tatverdächtigen und zum Stehlgut.

Avatar_shz von Volker Stolten

17. Juni 2021, 14:10 Uhr

Wohltorf/Reinbek | Die Polizei hofft in einem Fall, der bereits gut ein halbes Jahr zurückliegt, um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Erkennen Sie diesen Mann? Hintergrund ist ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg in Wohltorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) am 16. November 2020.

Damals gelang es dem Täter am Nachmittag zwischen 14.40 und 15.20 Uhr über die Terrassentür ins Hausinnere zu gelangen. Der Unbekannte durchsuchte die Wohnräume nach Wertgegenständen und konnte anschließend mit Beute flüchten.

Polizei

Gesucht wird in diesem Zusammenhang der auf den Fotos abgebildete Mann. Er ist etwa 1,75 Meter groß, von athletischer Gestalt. Der 25- bis 30-Jährige trug damals die dunklen Haare kurz und war zur Tatzeit mit einem roten Langarmshirt, einer dunkelblauen Arbeitsjacke mit Fellkragen und hellblau abgesetzter Schulterpartie bekleidet. Er trug eine dunkelblaue Wetterschutz- oder Fahrradhose mit je zwei breiten Reflexionsstreifen auf Höhe der Waden.

Polizei

Auch erhoffen sich die Polizei-Ermittler Hinweise zum damals gestohlenen Fahrrad zu erhalten. Das gesuchte Mountainbike hat einen schwarz-gelben Rahmen mit dem Aufdruck „Bergsteiger“.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Reinbek. Sie nimmt sachdienliche Hinweise unter Ruf (040) 727707 -0 oder per E-Mail unter wohnungseinbruch@polizei.landsh.de entgegen.