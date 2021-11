Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede hofft beim VfB Lübeck II Erfolgsserie ausbauen zu können

Im Spitzenspiel der Fußball-Oberliga Süd will Tabellenführer SV Eichede am Sonntag, 21. November 2021, beim VfB Lübeck II seine Erfolgsserie ausbauen, droht danach aber auf Rang zwei abzurutschen.

Steinburg | Für den SV Eichede steht am Sonntag, 21. November 2021, das letzte Spiel des Jahres in der Fußball-Oberliga Süd an. Dass der aktuelle Spitzenreiter (12 Spiele/30 Punkte) auch als Tabellenführer überwintert, ist dennoch eher nicht zu erwarten. Denn Verfolger SV Todesfelde (11/28) hat noch drei Spiele (Dornbreite, Eutin 08, Oldenburger SV) bis zur Winte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.