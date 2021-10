Fußball-Oberliga Süd : Preußen Reinfeld nach 3:0-Sieg beim Oldenburger SV nicht mehr Schlusslicht

Der SV Preußen Reinfeld hat in der Fußball-Oberliga einen 3:0 (1:0)-Erfolg beim ambitionierten Oldenburger SV gefeiert und nach dem dritten Saisonsieg die Rote Laterne in der Südstaffel abgegeben.

Oldenburg | „Auswärtssiege sind schön“, hallte es am Sonnabendnachmittag durch das weite Rund am Schauenburger Platz. Nach einem überzeugenden 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim Oldenburger SV gab der SV Preußen Reinfeld die Rote Laterne des Tabellenschlusslichts in der Fußball-Oberliga Süd an Eutin 08 weiter. Vor 120 Zuschauern trafen SVP-Kapitän Patrick Ellenberger,...

